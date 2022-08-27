Kırklareli’nde hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kırklareli’nde evden hırsızlık yapan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde bir evden kapı kulpları, musluk armatürleri ve kıyafetlerin çalındığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler bölgede güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Yapılan incelemeler sonucu ekipler güvenlik kameralarından şüphelinin kimliğini belirledi.

Ekipler şüpheli U.Ö’yü yakaladı.