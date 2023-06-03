Kırklareli’nde hayat boyu öğrenme etkinlikleri

1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Kırklareli Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin meslek edinme kurslarında yapılanlar, açılan sergiyle görücüye çıktı.

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Kurumları yıl sonu sergisi açılış programı halk oyunları gösterileriyle başladı. Açılışta konuşan Vali Birol Ekici, toplumun büyük bir kesimine hitap eden hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Hayat Boyu Öğrenme Kurumları vasıtasıyla Kırklareli il genelinde de ciddi bir özveriyle yürütüldüğünü vurguladı. İşgücü piyasasının talep ettiği nitelikli becerilerin kazandırılması için yediden yetmişe bütün vatandaşlara ulaşmayı hedeflediklerini belirten Vali Ekici, şunları söyledi:

"Ev bütçelerine de katkı sağlıyorlar"

"Sizlerden beklentimiz, örgün eğitim dışında kendisini geliştirmek isteyen ve herkese sunulan bu hizmetten olabildiğince faydalanılmasıdır. Vatandaşlarımızın desteklendiği bu kurslarla hayatı faydalı bir şekilde yaşama, hobi edinme, boş zamanlarını değerlendirme ve karşılaştığı problemleri kolayca çözme becerileri kazandırılmaktadır. Hayat boyu öğrenme modeliyle kursiyerlerimizin yetenekleri ortaya çıkarılırken, ev bütçesine katkı sağlamalarının önü de açılmaktadır. Sizlerin el emeği ve göz nuru ile ortaya koyduğu ürünler hepimizi gururlandırıyor.”

Vali Birol Ekici konuşmasının ardından Eşi Prof. Dr. Filiz Ekici, Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Turan Baş, kurum müdürleri ve kursiyerlerle beraber kurdeleyi keserek, sergiyi açtılar. Açılışın ardından “Her Zaman Her Yerde Herkes İçin Eğitim” sloganıyla hayat boyu öğrenme kurumlarındaki kurslarda eğitim alan ve sosyalleşen kursiyerlerin yıl boyunca hazırladıkları el emeği göz nuru ürünleri ve eserleri inceledi.

Bir yılda açılan 576 kursa 10 bin 470 kişi kaydoldu

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezinde seramik, el sanatları, nakış gibi kültürel değerleri günümüze taşıyan kurslarımızın yanında, İngilizce, Bulgarca, Almanca, Fransızca gibi yabancı dil kursları ile plates, gitar, ney, diksiyon, seracılık, avcı eğitimleri, çocuk gelişimi, emlak danışmanlığı, ayrıca gastronomi mutfağında temel yemek hazırlama ve aşçı yardımcılığı, okuma-yazma kursları açıldı. 2022-2023 öğretim yılında açılan 576 kurslara toplam 10 bin 470 kişi kaydedildiği, bunlardan bin 656 erkek, 2 bin 730’u bayan olmak üzere 4 bin 387 kursiyer belge sahibi oldu.

Deprem bölgesine tulum ve iç çamaşırı diktiler

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve ülkemizi derinden etkileyen deprem sonrası, Kırklareli Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından, çocuklar ve yetişkinler için tulum, iç ve dış giyim gibi binlerce ürün AFAD tarafından bölgeye gönderildi.