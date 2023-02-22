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Kırklareli’nde hafriyat kamyonu alev aldı
Kırklareli’nde seyir halinde alev alan hafriyat kamyonu itfaiye ekiplerince söndürüldü.
KIRKLARELİ 22.02.2023, 14:40
Kırklareli’nde seyir halinde alev alan hafriyat kamyonu itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Eskibedir köyü yakınlarında 06 CLN 686 plakalı A.T. yönetimindeki hafriyat kamyonu lastik kısmından alev aldı.
Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen hafriyat kamyonunda hasar meydana geldi.