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Kırklareli’nde gıda işletmeleri denetlendi

Kırklareli’nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince üretim, depo ve servis alanları denetlendi.

KIRKLARELİ 04.08.2021, 16:21
Kırklareli’nde gıda işletmeleri denetlendi

Kırklareli’nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince üretim, depo ve servis alanları denetlendi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şube ekiplerince, kentte bulunan gıda işletmelerinin üretim, depo ve servis alanları denetlendi. Ürünlerin son kullanma tarihleri ve saklama koşullarının kontrol edildiği denetimde çalışanların belgeleri ve hijyen kuralları incelendi.

"Tarladan sofraya" sloganıyla halkın güvenli gıdaya ulaşması için 7 gün 24 saat denetimlerin devam ettiğini dile getiren İl Müdürü Mehmet Aksoy, “İl Müdürlüğümüz gıda kontrol görevlileri tarafından ilimizde faaliyet gösteren gıda işletmelerinde tüketimin yoğun olduğu mesai saatleri dışında denetimler gerçekleştirilmektedir. Halkımızın güvenilir gıdaya ulaşmasının temini için mesai mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerimiz devam ediyor” dedi.
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