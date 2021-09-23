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Kırklareli’nde gençler, çocuklar ve aileleri pedal çevirdi

Kırklareli’nde Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, gençler, çocuklar ve ailelerinin katıldığı bisiklet turu düzenlendi.

KIRKLARELİ 23.09.2021, 20:21
Kırklareli’nde gençler, çocuklar ve aileleri pedal çevirdi

Kırklareli’nde Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, gençler, çocuklar ve ailelerinin katıldığı bisiklet turu düzenlendi.

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında belediye tarafından Kırklareli şehir merkezinde düzenlenen bisiklet turuna 7’den 70’e çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık 5 kilometrelik mesafede pedalların çevrildiği etkinlikle bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan ve güvenlik önemleri eşliğinde çocuklar, gençler ve aileleri festival alanına kadar bisiklete bindi.

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