Kırklareli’nde Gazi Gür’e Devlet Övünç Madalyası verildi

Diyarbakır Lice ilçesi 2019 yılında yaralanarak gazi olan Jandarma Uzman Çavuş Soner Gür’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen “Devlet Övünç Madalyası ve Beratı” düzenlenen törenle verildi.

Diyarbakır Lice ilçesi Köklü Mahallesi Kaşkuvari Tepe Bölgesinde icra edilen Bayrak 123 Şehit Uzman 8-3. Kademe Çavuş Serdar AKIN 2 operasyonunda bölücü terör örgütü ile girişilen silahlı çatışmada yaralanarak Gazi olan Jandarma Uzman Çavuş Soner Gür’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen “Devlet Övünç Madalyası ve Beratı” düzenlenen törenle Kırklareli Valisi Osman Bilgin tarafından verildi.

Törende konuşana Vali Osman Bilgin, “Gazilik, şehitlik ve dolayısıyla vatan savunması, millet kavramları, devlet kavramları ne kadar ülvi. Esasen biz burada vali olarak konuşabiliyorsak kardeşimiz gibi değerli vatan evlatlarına bunu borçlu olduğumuzu hepimiz her gün, her saat, her saniye unutmamalıyız ve bunu ömür boyu ailelerini sahiplenerek, kendilerini sahiplenerek, şehit olmuş ise şehit ailelerinin sürekli yanında olarak bunu hissettirmeliyiz” dedi.

Gür ise Devlet Övünç Madalyası ve Beratı’nın kendisine verilmesinden büyük onur ver gurur duyduğunu söyledi.