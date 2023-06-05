Kırklareli’nde “Futurebio Resim ve Asamlaj” yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Kırklareli İl Milli Müdürlüğü ve Üniversite iş birliğinde ilk, orta ve lise eğitimi düzeyinde düzenlenen “Futurebio Resim ve Asamlaj” yarışmasından ödüller sahiplerini buldu.

5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde Kırklareli İl Milli Müdürlüğü ve üniversite iş birliğinde ilk, orta ve lise eğitimi düzeyinde düzenlenen "Futurebio Resim ve Asamlaj" yarışması gerçekleşti. Yaklaşık 500 resim ve asamblajın katıldığı yarışmada dereceye girenler Rektörlük Kültür Merkezinde sergilendi. Çeşitli eğitimlerinde düzenlendiği projede iki kategoride 22 eser sahibi ödüllerini aldı.

Rektörlük Kültür Merkezinde gerçekleşen ödül töreninde Kırklareli Üniversitesi Proje Koordinatörü Öğretim Üyesi Dr. Evren Çağlaer konuşma yaptı. Dr. Çağlaer, genç kuşağı çevre duyarlılığına katkı sağlamak ve zekalarının gelişimi için düzenlenen resim yarışmasına katılan herkese teşekkür etti.

Daha sonra dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.