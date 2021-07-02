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Kırklareli’nde fırın işletmecilerine eğitim

Kırklareli’nde ekmek ve unlu mamuller üretimi yapan işletmecilere eğitim verildi.

KIRKLARELİ 02.07.2021, 10:56
Kırklareli’nde fırın işletmecilerine eğitim

Kırklareli’nde ekmek ve unlu mamuller üretimi yapan işletmecilere eğitim verildi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kentte ekmek ve unlu mamuller üreten işletmecilere yönelik eğitim düzenlendi. İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen eğitimde İl Müdürü Mehmet Aksoy, işletmelerdeki eksikliklerle ilgili bilgilendirmede bulunarak, kaliteli ve hijyenik ekmek üretiminin önemini vurguladı. Toplantıda Gıda ve Yem Şube Müdürü Tamer Akçakaya da fırın işletmelerine yönelik iyi hijyen uygulamaları esaslarını içeren bir sunum yaptı.
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