Kırklareli’nde evi yanan aileye Türk Kızılay’ından yardım

Kırklareli’nde evi yanan aileye Türk Kızılay’ı gıda, giyim, hijyen ve ayni yardımında bulundu.

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde geçtiğimiz hafta evi yanan ve kullanılmaz hale gelen vatandaşın yardımına Türk Kızılay’ı Kırklareli Şubesi yetişti.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara her türlü yardımda bulunulduğunu dile getiren Türk Kızılay’ı Kırklareli Şubesi Başkanı Volkan Göç, “Demirköy ilçesinde meydana gelen yangında evini ve eşyalarını kaybeden aileye, Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığı tarafından gıda, giyim, hijyen ve gerekli diğer ayni yardımlarda bulunuldu” şeklinde konuştu.