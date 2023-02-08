Kırklareli’nde deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen 2 ayrı şiddetli depremin ardından Kırklareli’nde valilik ve belediye tarafından başlatılan yarım kampanyaları sürüyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde gece saatlerinde 7.7, gündüz saatlerinde Elbistan ilçesinde ise 7.6 şiddetinde meydana gelen ve 10 ilde hissedilen deprem sonrası Kırklareli’nde valilik ve belediye tarafından başlatılan yardım kampanyaları devam ederken, vatandaşlar belirlenen noktalara ısıtıcı, battaniye, giysi, mont, bot, çocuk bezi ve giysileri getiriyor.

Kırklareli Üniversitesi öğrencileri olarak yardım kampanyasına destek olduklarını ifade eden Furkan Altunkaynak, “Doğal afetlerden kaçış olmuyor ama Allah hepsinin yardımcısı olsun. Ben de eski Gölcük depremini yaşayanlardan biri olarak o acının ne demek olduğunu az çok biliyoruz. O an orada yaşamasak da bir tecrübemiz var ufak da olsa. Bizde Kırklareli Üniversitesi öğrencileri olarak orada olmasak bile bizim aldığımız bir kazak, battaniye, içlik gibi elimizden ne geldiyse onların inşallah ihtiyacını görür. Daha fazlası elimizden gelirse inşallah devam ederiz. Kendi acınızı hissediyorsanız bu acıdır ama başkasının acısını hissediyorsanız insansınızdır” dedi.