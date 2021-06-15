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Kırklareli’nde covid-19 vaka durumu ve normalleşme dönemi değerlendirildi

Kırklareli’nde aşı kapasiteleri, covid-19 aşı uygulamaları, vaka durumu ve normalleşme dönemi video konferans yöntemiyle değerlendirildi.

KIRKLARELİ 15.06.2021, 14:47
Kırklareli’nde covid-19 vaka durumu ve normalleşme dönemi değerlendirildi

Kırklareli’nde aşı kapasiteleri, covid-19 aşı uygulamaları, vaka durumu ve normalleşme dönemi video konferans yöntemiyle değerlendirildi.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce Covid-19 değerlendirme toplantısı yapıldı. İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında çevrimiçi düzenlenen toplantıya hastane başhekimleri, Toplum Sağlığı Merkezi başkanları ve ilçe sağlık müdürleri katıldı.

Toplantıda, kent genelinde aşı kapasiteleri, covid-19 aşı uygulamaları, vaka durumu ve normalleşme dönemi değerlendirildi.
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