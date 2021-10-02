Kırklareli’nde canlı hayvan sevkiyatı yapan araçlar denetlendi

Kırklareli’nde canlı hayvan sevkiyatı yapan araçların evrak kontrolü yapıldı.

Pınarhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, canlı hayvan sevkiyatı yapan araçlarda tek tek evrak kontrolü yapıldı. Denetimlerde veteriner sağlık raporu, koyun ve keçi nakil belgesi, büyükbaş hayvan pasaportu, sürücü bakıcı belgesi, nakliyeci belgesini ve hayvanların kulak küpleri kontrol edildi.

Canlı hayvan sevkiyatı yapan kişilerin belgelerinin eksiksiz yanlarından olması konusunda uyarak Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Korkut, “Pınarhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli eşliğinde ilçe personelimiz tarafından canlı hayvan ve hayvansal ürün taşıma özelliklerine sahip olan araçlara yol kontrolü uygulaması gerçekleştirdik. Üreticilerimizin canlı hayvan sevkleri esnasında veteriner sağlık raporu, koyun ve keçi nakil belgesi, büyükbaş hayvan pasaportu, sürücü bakıcı belgesi ve nakliyeci belgesini yanlarında bulundurmaları ve hayvanların kulak küpelerinin eksiksiz olmasına dikkat etmeleri gerekmektedir” ifadelerini kullandı.