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Kırklareli’nde bayram öncesi alışveriş yoğunluğu

Kurban Bayramı arefesinde Kırklareli’nde bayram telaşı yaşanıyor.

KIRKLARELİ 19.07.2021, 17:58
Kırklareli’nde bayram öncesi alışveriş yoğunluğu
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Kurban Bayramı arefesinde Kırklareli’nde bayram telaşı yaşanıyor.

Kırklareli’nde Kurban Bayramı arefesinde cadde ve sokaklarda alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Özelikle tekstil ürünlerinin yer aldığı Cumhuriyet Caddesinde ayrı bir yoğunluk yaşanırken işletmemelerin önünden zaman zaman kuyruklar oluştu.

Kurban Bayramı arefesinde yoğunluğun yaşandığını dile getiren Mevlüt Tunç maske, mesafe ve hijyen konusunda vatandaşların duyarlı olması gerektiğini söyledi. Tunç, “Aşılarımı olduk ama hala bitmiş değil. Azalma başladı diye tedbirleri elden bırakmayalım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım” dedi.
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