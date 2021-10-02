Balıkçı barınaklarının imar planı, kiralanması, koşullarının iyileştirilmesi ve balıkçıların refahının arttırılabilmesi amacıyla Kırklareli’nde balıkçı barınağı iyileştirme toplantısı yapıldı.

Demirköy Kaymakamı Fatih Erdoğan başkanlığında ve İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Demirköy Belediye Başkanı, İğneada Belediye Başkanı, İğneada Liman Başkanı, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Ersoy Canbek, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü, İlçe Tarım ve Orman Müdürü, İlçe Mal Müdürü ve İğneada Balıkçı Kooperatifi Başkanının katılımlarıyla balıkçı barınaklarında iyileştirme çalışmaları konulu toplantı düzenlendi.

Toplantıda, balıkçı barınaklarının imar planı, kiralanması, koşullarının iyileştirilmesi ve balıkçıların refahının arttırılabilmesi amacıyla yapılabilecek faaliyetler hakkında istişarede bulunuldu.

Toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, balıkçıların geliştirilmesi için bakanlık olarak balıkçıların yanında olduklarını belirterek, “Amacımız balıkçılarımızın çalışma şartlarını iyileştirmek ve onlar için en güzel hizmeti verebilecekleri bir mekan oluşturmak. Bakanlığımız denizlerimizde su ürünleri varlığının geliştirilmesi ve korunması amacıyla önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Ülkemiz balıkçılığının gelişmesi için, Bakanlık olarak balıkçılarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.