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Kırklareli’nde 56 saatlik kısıtlamada sıkı denetim

Çok yüksek riskli kategoride yer alan Kırklareli’nde uygulanan hafta sonu kısıtlamasında denetimler arttı.

KIRKLARELİ 03.04.2021, 12:36
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Kırklareli’nde 56 saatlik kısıtlamada sıkı denetim

Çok yüksek riskli kategoride yer alan Kırklareli’nde uygulanan hafta sonu kısıtlamasında denetimler arttı.

Vakaların arttığı Kırklareli’nde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında polis ekipleri tarafından denetimler arttı. Kent merkezinde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve belirli bölgelerde oluşturulan uygulama noktalarında denetim yapan polis ekipleri, dışarıda olanların izin belgelerini kontrol etti. Yaya olarak da cadde ve sokaklarda devriye görevini sürdüren ekipler, kısıtlamayı ihlal edenlere ceza uyguladı.

İl Jandarma ekipleri tarafından otoban girişlerinde denetimlerini devam ettiriyor.
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