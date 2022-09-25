Kırklareli’nde 53 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nde 53 kaçak göçmen yakalanırken göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri Demircihalil köyü yakınlarında uygulama yaptı. Uygulamada durdurulan 6 araçta Suriye, Fas ve Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmeni yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilirken göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 8 şüpheliden 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Kofçaz ilçesinde de kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri bölgede çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada 8 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslime edildi.