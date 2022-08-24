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Kırklareli’nde 500 adet keklik doğaya salındı
Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 2022 Yılı Doğaya Yaban Hayvanı Salım Programı çerçevesinde Kırklareli’nde Vali Birol Ekici’nin katılımlarıyla 500 adet keklik salındı.
KIRKLARELİ 24.08.2022, 14:18
Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 2022 Yılı Doğaya Yaban Hayvanı Salım Programı çerçevesinde Kırklareli’nde Vali Birol Ekici’nin katılımlarıyla 500 adet keklik salındı.
Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 2022 Yılı Doğaya Yaban Hayvanı Salım Programı çerçevesinde keklik popülasyonunu artırmak ve tarım zararlıları ile mücadele amacıyla Kırklareli’ne bağlı Kuzulu ve Kadıköy köylerinde Valisi Birol Ekici’nin katılımlarıyla 500 adet keklik doğaya bırakıldı.
Vali Ekici, tabiatta azalan veya nesli tükenme noktasına gelen keklik ve sülünün tekrar doğaya kazandırılması ve sayılarının arttırılması hedefi doğrultusunda 500 adet keklik salındığını söyledi.
Daha sonra keklikler doğaya bırakıldı.
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