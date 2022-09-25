Kırklareli’nde 5 köyde elektrik kesintisi uygulanacak

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı 5 köyde yarın elektrik kesintisi uygulanacak.

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Hazinedar, Sofuhalil, Müsellim, Çavuşköy ve Kumrular yarın ele elektrik kesintisi uygulanacak. TREDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, “Bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde, yarın Babaeski ilçesine bağlı Hazinedar köyünde 09.00-15.00, Sofuhalil, Müsellim, Çavuşköy ve Kumrular köylerinde ise 09.00-11.00 saatleri arasında enerji verilmeyecek” dendi.

Söz konusu kesintilerde TREDAŞ elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşları tedbirli olması konusunda uyardı.