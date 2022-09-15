Kırklareli’nde 3 köyde elektrik kesintisi uygulanacak

Kırklareli’nin Vize ilçesi bağlı 3 köyde yarın elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, Bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Balkaya, Kömürköy ve Küçükyayla köylerinde yarın 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacağı dendi.

Söz konusu kesintilerde TREDAŞ elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbirli olması konusunda uyardı.