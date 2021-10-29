Kırklareli’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Kırklareli’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri Cumhuriyet kabul töreni, Cumhuriyet Konvoyu ve Cumhuriyet konseriyle son buldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bir restoranda Cumhuriyet kabul töreni düzenlendi. Törende Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve eşi İlknur Bilgin konukları kapıda karşılayarak bayramlarını kutladı. Cumhuriyet kabul töreninde konuşan Vali Bilgin, herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutlandığını belirterek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitleri, kahraman gazileri minnet, rahmet ve saygıyla andıklarını söyledi. Konuşmasının ardından Vali Bilgin, şehit ve gazi aileleri ile pasta kesti.

Kutlama törenleri daha sonra Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda Cumhuriyet Konvoyu ile devam etti. Belediye, emniyet, jandarma, kurum araçları ve vatandaşlar tarafından siren ve korna sesleriyle Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

Endonezyalı öğrencilerinin gösterileri ve havai fişek ve lazer gösterimi ile devam eden kutlama programı yerel sanatçıların konseriyle son buldu.