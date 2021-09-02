Kırklareli’nde 23 gölete 164 bin 459 yavru sazan bırakıldı

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 23 gölete 164 bin 459 adet yavru sazan bırakıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce İl sınırları dâhilinde bulunan ve balıklandırılmasına ihtiyaç duyulan Merkez, Lüleburgaz, Vize, Pınarhisar, Kofçaz, Pehlivanköy ve Babaeski İlçelerinde bulunan 23 adet gölete, İpsala Su Ürünleri İstasyonundan temin edilerek getirilen toplam 164 bin 459 adet yavru sazan balığı bırakıldı.

İl Müdürü Mehmet Aksoy’un katılımlarıyla yapılan çalışma ile göl ve göletlerin balık popülasyonlarının desteklenmesi, göl ekosisteminin canlı tutulması ve yöre halkının göl ve göletlerden istifade etmesi hedeflenmekte.

Göl ve göletlerdeki balık popülasyonun desteklenmesi amacıyla il sınırları dahilinde bulunan göletlere 164 bin 459 adet yavru sazan balığı bırakıldığını ifade eden İl Müdürü Aksoy, “Su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin sürdürülebilir olarak kullanılabilmesi, gelecek nesillere aktarılması, iç su ürünleri stoklarının takviye edilmesi, göl ekosisteminin canlı tutulması, göl ve göletlerdeki balık popülasyonun desteklenmesi amacıyla göl ve göletlerimize yavru balıklar bırakılmaktadır. Balık türleri ve stokların korunarak gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması, en az bir kez üremelerine imkân tanınması sürdürülebilir balıkçılık açısından büyük önem arz etmektedir" şeklinde konuştu.