Kırklareli’nde 20 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 20 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada Suriye, Pakistan ve Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.