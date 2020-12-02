Kırklareliler maske takma kuralına uyuyor

Kırklarelililer yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen maske takma kuralına uyduğu görüldü.

Mart ayından bugüne kadar ülkemizde birçok can kayıplarına sebep olan korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler Kırklarelili vatandaşların çoğunluğu maske kullanımına özen gösteriyor. İl genelinde maske ve fiziksel mesafe kurallarına riayet edilmesi noktasında yoğun bir denetleme takvimi içerisinde bulunan Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde vatandaşların yoğunlukta olduğu alanlarda uyarılarda bulunuyor. Özellikle ATM ve PTT binaları önünde fiziksel mesafenin unutulmaması için anonslarda bulunan ekipler uygulamalarını, evde karantinada bulunan vatandaşların bulunduğu ikametlerde de sürdürüyor.