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Kırklareli’de yurt ve pansiyonlar denetlendi
Kırklareli Valisi Birol Ekici, kent merkezinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yükseköğrenim öğrencilerine özel barınma hizmeti veren yurt ve pansiyonlarda inceleme ve denetimlerde bulundu.
KIRKLARELİ 02.09.2022, 12:08
Kırklareli Valisi Birol Ekici, kent merkezinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yükseköğrenim öğrencilerine özel barınma hizmeti veren yurt ve pansiyonlarda inceleme ve denetimlerde bulundu.
Vali Ekici, İçişleri Bakanlığının “Üniversitelerde Güvenlik ve Barınma Tedbirleri” genelgesi çerçevesinde, kent merkezinde yükseköğrenim öğrencilerine özel barınma hizmeti veren yurt ve pansiyonlarda gerçekleştirdiği inceleme ve denetimlerin ardından alınan tedbirler ve çalışmalar ile ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu ile özel yurt ve pansiyon işletme yetkililerinden bilgiler aldı.
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