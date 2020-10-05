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Kırklareli’de şüpheli posta eğitimi

KIRKLARELİ AFAD MÜDÜRLÜĞÜNCE KIRKLARELİ’DE BULUNAN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İÇİN ŞÜPHELİ POSTA EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

KIRKLARELİ 05.10.2020, 16:28
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Kırklareli’de şüpheli posta eğitimi

Kırklareli AFAD Müdürlüğünce Kırklareli’de bulunan kamu kurum ve kuruluşları için şüpheli posta eğitimi gerçekleştirildi.

Kırklareli’deki kamu kurumlarında evrak kayıt personeli olarak görev yapan kişilere yönelik olarak planlanan şüpheli posta eğitimi 4 gün boyunca düzenlendi. Eğitimde öncelikle kimyasal, biyolojik ve radyolojik tehditler ve özellikle şarbon hakkında bilgiler verildi. Bu tehditlerin şüpheli posta yolu ile nasıl iletilebileceği hakkındaki konu üzerinde duruldu. Kırklareli AFAD Müdürlüğünde gerçekleştirilen ve 75 kamu kurumunun katıldığı ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen 4 günlük eğitim sonunda ilgili personelin şüpheli postalara karşı bilinçlenmesi amaçlandı.

Şüpheli Posta Nedir

AFAD Müdürlüğünce Şüpheli Posta hakkında yapılan açıklamada, “Şüpheli paketler; genelde posta ya da kurye yoluyla alınan, belirli göstergelere bağlı olarak şüphe uyandıran paketler ya da mektuplardır. Şüpheli paketin nasıl anlaşılacağı ve bu durumda neler yapılacağı ile ilgili bilgiler verilmiştir” denildi.

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