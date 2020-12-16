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Kırklareli’de seyir halindeki kamyon yandı
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki kamyonda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda söndürüldü.
KIRKLARELİ 16.12.2020, 11:25
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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki kamyonda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda söndürüldü.Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde seyir halinde olan 34 YJ 4646 plakalı kamyonda yangın çıktı. Lüleburgaz İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Kısa sürede aracı söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı.
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