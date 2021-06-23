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Kırklareli’de okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun etkinlikler düzenleniyor

Kırklareli’de okullarda 2 Temmuz’a kadar öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler yapılıyor.

KIRKLARELİ 23.06.2021, 17:40
Kırklareli’de okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun etkinlikler düzenleniyor

Kırklareli’de okullarda 2 Temmuz’a kadar öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler yapılıyor.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kırklareli’de de okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştiriliyor. Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında uzaktan eğitim gören öğrenciler, öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla vakit geçirmenin heyecanını yaşıyor. Kırklareli’nin Kavaklı beldesinde bulunan Atatürk İlkokulu’nda masal otobüsünde öğretmenler öğrencilere masal ve hikayeler anlattı. Okul bahçesinde oyun oynayıp, resim ve müzik etkinliklerinin yanı sıra kütüphanede kitap okuyan öğrenciler, akıl ve zeka oyunlarıyla arkadaşlarıyla zaman geçiriyor.

Tüm okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler yapıldığını dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, masal otobüsüyle tüm okulları gezeceklerini söyledi.
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