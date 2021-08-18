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Kırklareli’de metruk binada yangın

Kırklareli’de metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KIRKLARELİ 18.08.2021, 15:53
Kırklareli’de metruk binada yangın

Kırklareli’de metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Kırklareli’nin Akalar Mahallesi Onur Sokak’ta bulunan metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk binadan dumanların yükselmesi üzerine mahalleli polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın etrafa sıçramandan söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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