Kırklareli’de market, kasap ve restoranlar denetlendi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, kentte bulunan market, kasap, fırın ve restoranlar denetlendi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri; kentte bulunan market, kasap, fırın, pasta/tatlı imalathaneleri ve restoranlara denetim gerçekleştirdi. Denetimde, ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen koşulları ve etiket içerikleri kontrol edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, tüketiciye güvenilir gıdanın ulaşması için 7/24 esaslı denetimlerini sürdürdüklerini belirterek, "Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak amacımız, tüketicinin güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamaktır. Mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 denetim ekiplerimizle denetimlerimiz devam etmektedir" dedi.