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Kırklareli’de karantinada olması gerekirken kişi köy meydanında yakalandı
Kırklareli’nde koronavirüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken 1 kişi, köy meydanında yakalandı.
KIRKLARELİ 08.11.2021, 13:36
Kırklareli’nde koronavirüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken 1 kişi, köy meydanında yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Pehlivanköy ilçesine bağlı Kuştepe köyünde jandarma ekiplerince yapılan sorgulama esnasında, M.Y.’nin Covid-19 nedeniyle evinde karantinada olması gerektiğini tespit etti.
Ekiplerce karantina kuralına uymamaktan 3 bin 150 lira ceza uygulanan M.Y., evine gönderildi.