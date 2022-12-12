Kırklareli’de kadınlar için arıcılık kursu başlıyor

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kadın üreticilere yönelik arıcılık kursu, 2023 yılı Ocak ayında başlıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 84 saat sürecek olan kursun ocak ayında başlayacağı belirtildi. Açıklamada, “Arıcılık yapacak, şimdiye kadar arıcılık belgesi almamış, almak isteyen bayan üretici adayları için İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce ocak ayında arıcılık kursu düzenlenecektir. Merkezde ikamet eden bayan üreticilerimiz halk eğitim merkezine isimlerini yazdırabilirler. Çevrenizdeki arıcılık yapan bayanları yönlendirmenizi rica ederiz” ifadeleri yer aldı.