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Kırklareli’de eğitime tablet desteği

Kırklareli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, merkez ilçede bulunan ihtiyaç sahibi 40 öğrenciye tablet bilgisayar bağışlayarak “Eğitime Destek” isimli projeye destek oldu.

KIRKLARELİ 09.12.2020, 12:52
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Kırklareli’de eğitime tablet desteği

Kırklareli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, merkez ilçede bulunan ihtiyaç sahibi 40 öğrenciye tablet bilgisayar bağışlayarak “Eğitime Destek” isimli projeye destek oldu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Kırklareli Ülkü Ocakları Başkanı İbrahim Yücepur, “Kırklareli Ülkü Ocakları olarak ’Eğitime Destek Projesi’ kapsamında Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım’ın emir ve talimatları doğrultusunda öğrenci kardeşlerimize 40 adet tablet bilgisayarı ulaştırdık. Geleceğin teminatı genç kardeşlerimize başarılar dileriz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun“ dedi.
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