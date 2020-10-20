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Kırklareli’de bir köy daha karantinada
VALİ "NİSAN'DAN 3 KAT DAHA KÖTÜYÜZ" DEMİŞTİ
KIRKLARELİ 20.10.2020, 16:25
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Kırklareli merkez ilçeye bağlı Bayramdere köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, geçtiğimiz hafta Lüleburgaz ilçesine yaptığı ziyarette “Korona virüsle mücadelede Nisan ayının en kötü dönemine göre 3 kat daha kötüyüz” açıklaması yapmış, Kırklareli’de karantina kararları peş peşe gelmişti.
Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’ndan yeni bir karantina kararı geldi. Buna göre merkez ilçeye bağlı Bayramdere köyü, 2 Kasım 2020 tarihine kadar karantinaya alındı.
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