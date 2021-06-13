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Kırklareli’de barajlarda yasa dışı av denetimi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol personelleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından barajlarda su ürünleri denetimi yapıldı.

KIRKLARELİ 13.06.2021, 15:50
Kırklareli’de barajlarda yasa dışı av denetimi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol personelleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından barajlarda su ürünleri denetimi yapıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol personelleri ile Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Aramağan Barajı’nda su ürünleri denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimde mevzuat kapsamında kullanılması yasak olan suya bırakılmış 500 ve 300 metre iki ayrı misina ağ tespit edildi. Toplamda 800 metre olan ağ ekipler tarafından toplandı. Ağlarda bulunan canlı haldeki balıklar ise suya bırakıldı.
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