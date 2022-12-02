Kırklareli’de "Acil Sağlık Hizmetleri Hastası" çerçevesinde Tıbbi Uç Nokta Çadırı kuruldu

Kırklareli’de "Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" çerçevesinde vatandaşları bilgilendirmek ve sunulan acil sağlık hizmetlerini tanıtmak amacıyla Tıbbi Uç Nokta Çadırı kuruldu.

Kırklareli’de Acil Sağlık Hizmetleri Haftası çerçevesinde, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda Tıbbi Uç Nokta Çadırı kuruldu. Vali Birol Ekici çadırı gezerek bilgi aldı. İncelemelerin ardından konuşan Vali Ekici, acil sağlık hizmeti ihtiyacı oluşan herkese günün 24 saatinde en kısa sürede ulaşmak ve can kurtarmak adına özveriyle mücadele veren bütün Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası’nı kutlayarak, çalışmalarında kolaylık ve başarılar diledi.