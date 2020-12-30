Kırklareli zabıtasından yeni yıl denetimi
Kırklareli’de zabıta ekipleri, yeni yıl öncesinde kent genelindeki market, kasap, manav, fırın, balıkçı, kuru yemişçi, pastane ve büfe gibi işletmelerde denetim yaptı.
Kırklareli’de zabıta ekipleri, yeni yıl öncesinde kent genelindeki market, kasap, manav, fırın, balıkçı, kuru yemişçi, pastane ve büfe gibi işletmelerde denetim yaptı.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri halk sağlığını korumak amacıyla yıl boyunca kent genelinde gerçekleştirdiği denetimleri yılbaşı öncesinde yoğunlaştırdı. Ekipler, 31 Aralık ile 3 Ocak 2021 tarihleri arasında Türkiye genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları öncesinde vatandaşların yoğun şekilde alışveriş yaptığı market, kasap, manav, fırın, balıkçı, kuruyemişçi, pastane ve büfe gibi işletmeleri mercek altına aldı. Yılbaşı yoğunluğu yaşayan iş yerlerinde ani denetim yapan ekipler, hijyen şartlarını kontrol ederek fiyat etiketlerini inceledi. Satışa sunulan ürünlerin depolanma ve raf koşullarını denetleyen zabıta, şartları uygun olmayan işletmelere uyarılarda bulundu.İş yerlerinde korona virüsü salgını nedeniyle uygulanması zorunlu olan kuralları hatırlatan zabıta ekipleri, maskesiz müşterilerin işletmelere kabul edilmemesi gerektiğini hatırlattı. İşletme içerisinde çok sayıda müşterinin bir arada bulunmasının sağlık açısından risk oluşturduğuna dikkat çeken ekipler, olası kalabalık anlarda sıradaki müşterilerin dışarıda beklemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.
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