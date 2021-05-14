Kırklareli Valisi, polis ve jandarma ekiplerinin bayramını kutladı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, bayramlaşma programı kapsamında görev başında olan polis ve jandarma ekiplerinin bayramını tebrik etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, tam kapanma sürecinde denetimlerini sürdüren polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Vali Bilgin, denetimler esnasında durdurulan ve muafiyet kapsamında olan ve sokağa çıkan vatandaşların da bayramını kutlayıp şeker ikram etti.

Vali Bilgin daha sonra Şehit Hayrettin Yesin Polis Merkezi Amirliği, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek personellerin bayramını kutladı.