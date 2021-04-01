Kırklareli Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Kurulu toplantısı

Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında Kırklareli Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Kurulu telekonferans yöntemiyle yapıldı.

Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında Kırklareli Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Kurulu telekonferans ile İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit başkanlığında yapıldı. Belediye Başkanlığı, İl Müftülüğü, Kırklareli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Sağlık Yüksek Okulu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kırklareli Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığı temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı 2020 yılı ve 2021 Ocak-Şubat ayı Kırklareli Sağlık Müdürlüğü ve kurumların gerçekleştirdikleri faaliyetler sunuldu.