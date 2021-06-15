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Kırklareli Sağlık Kompleksi inşaatı yüzde 21 tamamlandı

Kırklareli’nde sağlık yatırımları hız kesmeden devam ediyor.

KIRKLARELİ 15.06.2021, 15:14
Kırklareli Sağlık Kompleksi inşaatı yüzde 21 tamamlandı

Kırklareli’nde sağlık yatırımları hız kesmeden devam ediyor.

Kırklareli’nde pandemi sürecinde de sağlık yatırımları hız kesmeden devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Sağlık Kompleksinin inşaatının yüzde 21’i tamamlandı.

Bu kapsamda, “Kırklareli Sağlık Kompleksi inşaatımız yüzde 21 fiziki gerçekleşme oranına ulaşmıştır. İnşaatımızın A Blok zemin kat döşeme çalışmaları yapılmakta olup, B Blok hafriyat çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Lüleburgaz ilçemizdeki sağlık yatırımımız olan, Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 No’lu 8 Hekimli ASM Sağlıklı Hayat Merkezi (A Tipi) 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu inşaatının fiziki gerçekleşme oranı yüzde 30 seviyesinde olup, 1. kat kolonları tamamlanan inşaatın döşeme çalışmaları devam etmektedir. Pınarhisar ilçemizdeki 112 Acil Sağlık İstasyon Binası inşaatının fiziki gerçekleşmesi yüzde 65 seviyesindedir. Çelik konstrüksiyon montaj çalışmaları tamamlanan inşaatın cephe, çatı izolasyon ve kaplamaları ile ilgili süreçler devam etmektedir” denildi.
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