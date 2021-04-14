Kırklareli OSB’de çevre düzenleme çalışmaları

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) başlatılan çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları devam ediyor.

Vali Osman Bilgin, her geçen gün gelişerek kentin ekonomisi ve istihdamına büyük katkı sağlayan Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi’nin çehresini değiştirmeye devam eden çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi. Kırklareli OSB’nin her geçen gün geliştiğini belirten Vali Bilgin, “İlimizin ekonomisi ve istihdamına büyük katkı sağlayan Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinin çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarını devam ediyoruz” dedi.