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Kırklareli İl Özel İdaresi araç filosunu güçlendiriyor
İl genelinde son model teknolojik iş makineleri ile çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi, araç filosuna son model 1 adet araç daha kazandırdı.
KIRKLARELİ 06.01.2021, 11:09
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İl genelinde son model teknolojik iş makineleri ile çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi, araç filosuna son model 1 adet araç daha kazandırdı.Kırklareli İl Özel İdaresi, araç parkurunu güçlendirmeye devam ediyor. Araç parkuruna kazandırılan araçlarla köylere daha iyi hizmet verileceğini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, “Kırklareli’mizin köylerine daha iyi hizmet verebilmek için araç filomuzu yenilemeye devam ediyoruz. İl Özel İdaremiz bütçesinden aldığımız damperli kamyon 14 metreküp kapasiteli, 235 Kwatt motor gücünde sahip otomatik vites. Damperli kamyonumuz Kırklareli’mizin köylerine hayırlı olsun” dedi.
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