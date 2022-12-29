Kırklareli Emniyet Müdürlüğü’nden gençlere klavye kursu

Kırklareli’nde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gençlere yönelik klavye kursu düzenlendi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen klavye kursunda gençlere bilgisayar klavyesinde hızlı ve doğru yazım tekniklerinin öğretildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mutlu Kentin Umutları isimli Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) projesi ile Kırklareli’nde ikamet eden, “12-17 yaş aralığındaki 15 gence, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında “Klavye Teknikleri Kursu” verildi.

Gençlerin meslek sahibi olup ekonomik koşullarının iyileştirilmesi, nitelikli işgücü oluşturularak istihdam sağlanması amaçlanan proje Kocahıdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde başladı. Kursa katılan öğrencilere motivasyon ve sosyalleşme amacıyla Çanakkale gezisi düzenlendi. Proje sonunda düzenlenen tören ile katılan öğrencilere sertifikaları verildi.