“Kırklareli Arı Islah Projesi” yerinde incelendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Arıcılar Merkez Birliği ve Namık Kemal Üniversitesi tarafından yürütülen "Kırklareli Arısı Islah Projesi" yerinde incelendi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, Tarım ve Orman Bakanlığı, Arıcılar Merkez Birliği ve Namık Kemal Üniversitesi katkılarıyla kentte gerçekleştirilen “Kırklareli Arısı Islah Projesi’ni” yerinde inceledi.

Diğer arı ırklarına göre Kırklareli arısının daha dayanıklı olduğunu dile getiren Aksoy, “Istranca bölgesinin zengin florası ve iklim şartlarına uyum sağlamış olan Karniyol (Apis Mellifera Carnica) ırkına sahip arısıyla arıcılık konusunda önemli bir bölge haline geldi. Trakya arısı ıslah çalışmalarımız devam ediyor. Korumanın yanı sıra arının özelliklerini, karakterini iyileştirmek için çalışıyoruz” dedi.

Aksoy, proje kapsamında emeği geçen paydaşlara da teşekkür etti.