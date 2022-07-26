Kırklareli jandarma ekiplerince kıraathanelerde kadına şiddete karşı eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığının ‘KadınaElKalkamaz’ mottosuyla başlattığı 5 Milyon Erkeğe Eğitim Verilmesi Projesi çerçevesinde Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde Lüleburgaz Ahmetbey, Büyükkarıştıran ve Evrensekiz Beldelerindeki kıraathanelerde Jandarma ekipleri tarafından toplam 340 erkeğe kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık eğitimi verildi.

Haziran ayı içerisinde başlatılan proje çerçevesinde toplam 2 bin 340 erkek vatandaşa eğitim verilirken, yılsonuna kadar 20 bin erkeğe eğitim verilmesi hedefleniyor.