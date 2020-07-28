Kaymakam ve Milli Eğitim Müdürü’nden LGS şampiyonuna tebrik
LÜLEBURGAZ KAYMAKAMI MUSTAFA KAYA VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ CİHAN ERDEM, 27 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ GÜNÜ LİSELERE GEÇİŞ SINAVI’NDA(LGS) 500 TAM PUAN YAPARAK TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLAN GÖNENÇ ELEMENLİ’Yİ AĞIRLADI.
Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) 500 tam puan yaparak Türkiye birincisi olan Gönenç Elemenli’yi ağırladı.
Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, LGS Türkiye birincisi Gönenç Elemenli’yi ailesi ve okul yöneticileriyle beraber makamında ağırladı. Cihan Erdem, Gönenç Elemenli’yi başarısından dolayı kutladı ve başarılarının devamını diledi. Erdem’in ardından Kaymakam Mustafa Kaya, LGS şampiyonunu makamında ağırlayarak görüştü. Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Gönenç’i elde ettiği başarıdan dolayı kutladı.
Gönenç Elemenli, görüşmede kendisinden, sınava hazırlık sürecinde yaptıklarından ve çalışma sisteminden bahsetti.
Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, LGS şampiyonu Gönenç Elemenli’ye bisiklet ve kitap armağan etti.
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