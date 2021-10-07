Karantinayı ihlal eden kişi çarşıda gezerken yakalandı

Kırklareli’nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken 1 kişi çarşıda gezerken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde jandarma ekipleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında kimlik sorgulamasında S.G.’nin evinde, karantinada olması gerektiğini tespit etti. Ekipler tarafından yakalanan S.G. karantina kuralına uymamaktan 3 bin 150 lira ceza uygulanırken, sağlık ekiplerince evine götürüldü.