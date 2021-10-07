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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bizimle ilgili söyleyecek bir sözü varsa arkamızdan değil, yüzümüze söylemesini isteriz. Tıpkı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı gibi."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Özellikle tarihinde sömürgecilik gibi kara lekesi olmayan Türkiye’yi bu tartışmaların içine çekmesi son derece yanlıştır. Cezayir de bu konuda gerekli tepkiyi gösterdi."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Son zamanlarda Fransa’nın kendi sömürgecilik tarihiyle yüzleşmeye çalıştığını görüyoruz. Bunu olumlu karşıladığımızı söylemiştik. Fakat son zamanlarda tarihi konularda yanlış ve çarpıtma ifadeleriyle karşılaşıyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda desteğimiz tamdır ve Dmytro’nun da söylediği gibi sarsılmazdı."
Karantinayı ihlal eden kişi çarşıda gezerken yakalandı
Kırklareli’nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken 1 kişi çarşıda gezerken yakalandı.
KIRKLARELİ 07.10.2021, 12:30
Kırklareli’nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken 1 kişi çarşıda gezerken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde jandarma ekipleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında kimlik sorgulamasında S.G.’nin evinde, karantinada olması gerektiğini tespit etti. Ekipler tarafından yakalanan S.G. karantina kuralına uymamaktan 3 bin 150 lira ceza uygulanırken, sağlık ekiplerince evine götürüldü.