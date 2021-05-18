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Karantinada olması gereken kişi hasta ziyaretine giderken yakalandı

Kırklareli’nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken kişi, hastanede tedavi gören yakınını ziyaret etmeye giderken trafik uygulamasında yakalandı.

KIRKLARELİ 18.05.2021, 13:45
Karantinada olması gereken kişi hasta ziyaretine giderken yakalandı

Kırklareli’nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken kişi, hastanede tedavi gören yakınını ziyaret etmeye giderken trafik uygulamasında yakalandı.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında Kırklareli’nde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerine aralıksız devam ediyor. Ekipler, Kırklareli-İstanbul yolunun 3. kilometresinde yaptığı trafik denetiminde sırasında durdurulan araçta buluna M.Ö.’nün karantinada olması gerektiğini tespit etti. M.Ö.’nin karantina kuralına uymamaktan 3 bin 150 lira ceza uygulanırken Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna götürüldü.

Yakalanan M.Ö.’nün Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi olan yakınını ziyaret etmeye gittiği öğrenildi.
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