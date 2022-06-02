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Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali başladı

Kırklareli 29. Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali başladı.

KIRKLARELİ 02.06.2022, 22:24
Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali başladı

Kırklareli 29. Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali başladı.

Karagöz Parkı önünde protokol üyelerini ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla oluşturulan kortej, Mustafa Kemal Bulvarı, Kamuran ve 100. Yıl caddelerini yürüyerek, Özgürlük ve Demokrasi Meydanına geldi. Yürüyüşe katılan Bosna Hersek, Bulgaristan, Sırbistan ve Arnavutluk halk oyunları ekipleri korteji renklendirdi.

Konuşmaların ardından yakılan Kakava ateşi etrafında gösteriler yapıldı.

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