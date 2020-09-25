banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
6-8 Ekim Kobani olaylarında ne yaşanmıştı?
6-8 Ekim Kobani olaylarında ne yaşanmıştı?
Botoks skandalında flaş gelişme: İzmir'de yakalandılar, birbirlerini suçladılar
Botoks skandalında flaş gelişme: İzmir'de yakalandılar, birbirlerini suçladılar
Meteoroloji'den yağış uyarısı
Meteoroloji'den yağış uyarısı
Resmi Gazete başlıkları
Resmi Gazete başlıkları

Kadın çiftçilere kooperatifçilik eğitimi

KIRKLARELİ’DE KIRSAL KESİMDE YAŞAYAN KADINLARA YÖNELİK KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.

KIRKLARELİ 25.09.2020, 10:37
2
Kadın çiftçilere kooperatifçilik eğitimi

Kırklareli’de kırsal kesimde yaşayan kadınlara yönelik kooperatifçilik eğitimi düzenlendi.

Kırklareli merkez Kızılcıkdere köyünde Tarım ve Orman İl Müdürü Funda Eylem Özel’in de katılımlarıyla kadın çiftçilere yönelik "Kooperatifçilik" konulu eğitim toplantısı düzenlendi. Kızılcıkdere köyü üretici kadınları gerçekleşen toplantıda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından kooperatifçiliğin önemi ve kooperatifleşmede kırsal kadının etkin rol alması vurgulandı.

Toplantıya katılan Özel, Kızılcıkdere köyünün bağcılıkla ön plana çıkmış bir köy olduğunu dile getirerek, bağcılığı daha da geliştirmek için özellikle kadın üreticilere yönelik "Bağcılığı Geliştirme Projesi" uygulamayı hedeflediklerini ve kadınların bu projede daha aktif bir rol üstlenmeleri gerektiğini söyledi. Özel, ayrıca bu bölgede bir kadın kooperatifi kurulması halinde köyde var olan ilkokulun düzenlenerek üretim yeri haline gelmesine İl Müdürlüğü olarak katkı sunacaklarını da sözlerine ekledi.

Babaeski ilçesi Osmaniye köyünde de kadın üreticiler kooperatifçilik eğitimine yoğun ilgi gösterdi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
27°
açık
Namaz Vakti 25 Eylül 2020
İmsak 05:23
Güneş 06:48
Öğle 13:01
İkindi 16:23
Akşam 19:04
Yatsı 20:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Antalyaspor 2 4
7. Hatayspor 2 4
8. Fenerbahçe 2 4
9. Kasımpaşa 2 3
10. Erzurumspor 2 3
11. Sivasspor 2 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Ankaragücü 1 0
20. Çaykur Rizespor 2 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Samsunspor 2 4
3. Adana Demirspor 2 4
4. Adanaspor 2 4
5. Tuzlaspor 2 4
6. Balıkesirspor 2 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. İstanbulspor 2 3
10. Bandırmaspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Ümraniye 2 3
13. Altay 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Akhisar Bld.Spor 2 1
16. Eskişehirspor 2 1
17. Giresunspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Man City 1 3
8. Brighton 2 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Chelsea 2 3
12. Wolverhampton 2 3
13. Newcastle 2 3
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. West Ham 2 0
17. Sheffield United 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0