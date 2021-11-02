Jandarma personeli “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konusunda bilgilendirildi

Kırklareli’nde “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” kapsamında İl Jandarma Komutanlığında görevli 510 rütbeli, sivil memur ve 210 askeri personel bilgilendirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Aile içi şiddetle mücadele konusu çok boyutlu bir sorun olduğu için, kurumlar arası koordinasyonu gerçekleştirmek, etkin şekilde de koordinasyonu sürdürmek gerektiğinden, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğünden talep edilen uzman eğiticiler tarafından, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığında 510 rütbeli, sivil memur ve 210 askeri personele Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler, KADES Uygulamasının Tanıtılması, Elektronik İzleme Sistemi ve 6284 Sayılı Kanun ve Uygulanması konularında bilgilendirildi” ifadelerine yer verildi.